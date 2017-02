Zigaretten im Wert von 18.000 Euro bei Ansbach gestohlen

Diebe nahmen zahlreiche Stangen aus einem Lkw auf der A6 - Zeugen gesucht - vor 1 Stunde

ANSBACH - In der Nacht auf Dienstag wurden aus einem geparktem Lkw an der A6 Zigaretten im Wert von etwa 18.000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 58-jährige Fahrer hatte den Lkw am Parkplatz Geisberg Nord an der A6 bei Lichtenau abgestellt und legte sich laut Polizei gegen 19.30 Uhr schlafen. Als er gegen 4 Uhr am Dienstagmorgen aufwachte, stellte er fest, dass die Plomben am Auflieger seines Sattelzuges abgezwickt waren und zahlreiche Stangen Zigaretten fehlten. Der oder die Diebe flüchteten unerkannt.

Auch bei einem nebenstehenden Lkw wurde die Plane an mehreren Stellen aufgeschlitzt, geklaut wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aber nichts.

Die Kripo Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

