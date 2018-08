Aus ungeklärten Umständen kam eine 57-Jährige am Dienstag mit ihrem Audi von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte sie frontal mit einer entgegenkommenden 74-jährigen Opel-Fahrerin. Beide Frauen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.