Zweijährige sperrt Mutter in Ansbach aus

Polizei bricht bei kuriosem Einsatz die Wohnungstür auf - vor 1 Stunde

ANSBACH - Während sich eine 26-Jährige am Donnerstagvormittag zum Rauchen auf den Balkon begab, versperrte ihre Tochter die Tür von innen.

Weil sich das Mädchen zwischenzeitlich einen Finger eingeklemmt hatte, rückte die Polizei an. Die Beamten verschafften sich letztendlich mit einem Brecheisen Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Crailsheimstraße, in der sich neben dem Mädchen noch eine gleichaltrige Freundin sowie der Familienhund befanden. Sowohl die Kinder als auch die Mutter waren hinterher wieder wohlauf.

semb