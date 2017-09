Anschnallen rettet Leben: Fränkische Polizei erhöht Kontrollen

NÜRNBERG - Zum Schulbeginn wird die Polizei Mittelfranken die Gurtpflicht besonders überwachen. Anlass ist nicht zuletzt die hohe Anzahl von Unfallopfern im Verkehr, die nicht angeschnallt waren.

Zu Beginn des neuen Schuljahres am Dienstag wird die mittelfränkische Polizei im Rahmen der landesweiten Aktionstage die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht in Kraftfahrzeugen bis zum 15. September besonders überwachen.

Der Anteil der nicht gesicherten Pkw-Insassen an den Verkehrsunfällen in Bayern ist weiterhin hoch. Fast jeder fünfte tödlich verunglückte Pkw-Insasse war 2016 nicht angeschnallt. Im vergangenen Jahr kamen bayernweit 306 Menschen in Pkw ums Leben. Davon trugen 60 Menschen nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt. Zudem kamen 2016 zwei Kinder ums Leben, die nicht ordnungsgemäß gesichert im Pkw mitgenommen wurden. Bis einschließlich Mai 2017 waren in Bayern nachweislich 21 tödlich verunglückte Personen nicht angegurtet.

In Mittelfranken wurden im ersten Halbjahr 2017 von Januar bis Juli insgesamt 18 Personen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt sowie 5 Personen getötet, die ihren Gurt nicht angelegt hatten.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken hat deshalb die mittelfränkischen Polizeidienststellen beauftragt, speziell in dem eingangs genannten Zeitraum den Bereich vor Schulen, Kindergärten und auf den von Schülern stark frequentierten Wegen, insbesondere zu den relevanten Zeiten, schwerpunktmäßig zu überwachen. Die Kontrollaktionen finden im Rahmen der traditionell üblichen, zu Schulbeginn laufenden, Schulwegüberwachungen statt.

