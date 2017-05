Ansturm auf Badeseen: Endlich ist Sommer in Bayern

Selbst auf der Zugspitze wurden am Samstag sechs Grad gemessen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN/NÜRNBERG - Da hielt es niemanden mehr in den eigenen vier Wänden. Sonne satt und hochsommerliche Werte haben den ersten Teil des Wochenendes in Bayern geradezu vergoldet. Selbst auf Deutschlands Dach wurde es warm.

Zu einem ersten Sprung ins Wasser haben viele die sommerlichen Temperaturen am Wochenende genutzt. © dpa



Zu einem ersten Sprung ins Wasser haben viele die sommerlichen Temperaturen am Wochenende genutzt. Foto: dpa



Strahlendes Sommerwetter mit viel Sonnenschein hat am Samstag die Menschen in Bayern verwöhnt. Bei hochsommerlichen Temperaturen lockten Badeseen und Freibäder zahlreiche Besucher an, auch auf den Zufahrtsstraßen in die bayerischen Alpen herrschte reger Betrieb. Dabei durften sich die Menschen über endlich richtiges Sommerwetter freuen: Im unterfränkischen Kitzingen wurden am Nachmittag 27,5 Grad gemessen, in Nürnberg waren es 27. Da war ein Sprung ins kühle Nass genau das Richtige.

Bilderstrecke zum Thema Ab ins kühle Nass! Die schönsten Badeseen in der Region Fakt ist: Der Sommer lässt sich auch hier in der Region wunderbar genießen. Für alle die schwimmen, surfen oder sich einfach nur gemütlich sonnen wollen, haben wir die schönsten Badeplätze in der Region ausfindig gemacht.



Selbst auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, geht es dem Winter nun allmählich endgültig an den Kragen. Stolze sechs Grad wurden dort am Nachmittag gemessen – in fast 3000 Metern Höhe ist dies schon so etwas wie ein Hauch von Sommer. Auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald waren es 17 Grad.

Und erst einmal geht es hochsommerlich weiter. Am Sonntag versprechen die Meteorologen Temperaturen mit Werten von bis zu 32 Grad. Am Montag ist dann richtig Schwitzen angesagt, dann soll es im Freistaat mit Höchstwerten von 34 Grad noch etwas heißer werden. Am Dienstag sorgen teils kräftige Gewitter für etwas Abkühlung.

dpa