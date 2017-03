Seit wann im Amt? Seit 2015. Beruf: Bankkauffrau. Meine Aufgaben: Ich repräsentiere die Stadtbrauerei Spalt und die Hopfen- und Bierstadt Spalt bei Veranstaltungen in Spalt und in der Region, auch oft in Nürnberg. Ich besuche Messen zum Thema Bier, Hopfen oder Tourismus und bringe den Menschen das gute Spalter Bier näher. Das gefällt mir an meinem Amt: Ich lerne viele nette Mädels und Jungs, Damen und Herren kennen, während ich mit dem schönen Thema Bier zu tun habe. Ein Leben ohne Bier wäre . . . weniger genussvoll und es fehlten viele gesellige Stunden. Mein Lieblingsbier ist . . . das zart-herbe Spalter Pils Nr. 1, an warmen Sommertagen darf es auch die Spalter Freiheit (alkoholfrei) sein. Wenn ich frei habe . . . unternehme ich gern was mit Freunden, trainiere mit meiner Tanzgruppe oder besuche Rockkonzerte. © Fotostudio Lichtblick