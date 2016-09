"Apple und Samsung geben uns die Formen vor"

Goldschmiede im Kloster Münsterschwarzach setzt auf schlichte Eleganz - vor 1 Stunde

MÜNSTERSCHWARZACH - Wer hätte das gedacht? Der Ehren-Pokal zum 100. Länderspiel der deutschen Fußballnationalspielerin Celia Šašić stammt aus dem unterfränkischen Kloster Münsterschwarzach im Landkreis Kitzingen. Und auch an der Meisterschale der Fußball-Frauen wurde in der Benediktinerabtei gearbeitet.

Steffen Dülk arbeitet in der Goldschmiede der Abtei Münsterschwarzach an einem Ehering. © Martin Müller



Steffen Dülk arbeitet in der Goldschmiede der Abtei Münsterschwarzach an einem Ehering. Foto: Martin Müller



Weil eine andere Goldschmiede Probleme mit der Meisterschale hatte, halfen die Münsterschwarzacher aus und bekamen so einen Fuß in die Tür. Mittlerweile gibt es schon wieder neue Anfragen für Ehren-Pokale. Die Goldschmiede in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach ist einer von 20 Betrieben auf dem 17 Hektar großen Gelände.

Die Mönche dort verschreiben sich nicht nur dem geistlichen Leben, sondern müssen auch Geld verdienen, um ihr Kloster am Leben zu erhalten. Kirchensteuer bekommen sie nicht. So sorgen etwa ein florierender Verlag, eine Druckerei, Bäckerei, Metzgerei und Klosterladen sowie die Landwirtschaft mit 300 Hektar Feldern und einer eigenen Bullenzucht für Einnahmen.

Die Mönche erzeugen mehr als doppelt so viel Strom, wie sie selbst benötigen. Und das auf regenerative Weise, vor allem durch Biogas, aber auch durch ein kleines Wasserkraftwerk, Photovoltaik und Windkraft-Anteile in Norddeutschland. Die Goldschmiede stattet natürlich nicht nur Fußballerinnen aus, sondern arbeitet auch für Klöster und Kirchen auf der ganzen Welt – auch für die evangelische Kirche. Tabernakel, Monstranzen, Ewige Lichter oder Kelche entstehen in Münsterschwarzach oder werden restauriert.

Bilderstrecke zum Thema 1200 Jahre: Einblicke in das Klosterleben von Münsterschwarzach Die Benediktinerabtei Münsterschwarz kennt man vor allem wegen dem hier lebenden Anselm Grün, dem wohl bekanntesten Mönch Deutschlands. Doch im Kloster gibt es noch viel mehr Spannendes zu entdecken. Sogar eine Voltigierhalle für Akrobatik auf Pferden gibt es dort.



In den letzten Jahren wurden hier auch sechs Bischofsstäbe gefertigt, für den Regensburger Oberhirten Rudolph Voderholzer etwa ein Exemplar aus Silber und Nussholz. Auch der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl bekam seinen Stab aus der unterfränkischen Abtei. "Die Stäbe werden immer individueller", sagt Andreas Jurowski, der seit 20 Jahren in der Goldschmiede arbeitet.

Für den Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers entstand ein sehr modernes Exemplar. Ganz schlicht, mit einer silbernen Krümmung und einem Schaft mit rechteckigem Querschnitt. "Die Formsprache hat sich gewandelt. Mittlerweile geben Apple und Samsung die Formen vor. Die Zeit der barocken Pracht mit vielen Edelsteinen ist vorbei. So viel Protz kann man sich in der heutigen Zeit nicht mehr erlauben. Jetzt ist schlichte Eleganz gefragt", erklärt Jurowski.

Im Klosterladen verkauft sich vor allem der Schmuck mit religiösen Motiven sehr gut. Auch Eheringe sind im Sortiment. Die Arbeit in der klösterlichen Goldschmiede ist vielfältig: Auch eine Weinprinzessinnen-Krone müssen Jurowski und seine Kollegen hin und wieder fertigen.

Martin Müller

Mail an die Redaktion