Aprilwetter-Einlage bringt Sonne, Schnee und Glätte

Straßen und Gehwege sind nach Schneeschauern gefährlich rutschig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Mittwoch brachte ein wahrlich unberechenbares Wechselspiel aus Wind, Schnee und Sonne: Während in der einen Minute die Sonne vom blauen Himmel strahlte, fegte kurze Zeit später ein Schneesturm durch die Straßen. Nun haben Wind, Schnee und Kälte den Boden teilweise mit einer gefährlichen Eisschicht bedeckt.

