Aschaffenburg: Cannabis-Plantage im Keller

ASCHAFFENBURG - Während einer Wohnungsdurchsuchung sollten die Polizeibeamten eigentlich nur eine Handvoll Rauschmittel sicherstellen. Im Kellerabteil des Hauses entdeckten sie dann aber zwei aktiv betriebene Cannabis-Plantagen.

Bei der Durchsuchung des Kellers staunten die Beamten nicht schlecht: Gleich zwei Indoor-Plantagen mit Cannabis wurden sichergestellt. Foto: dpa



Nachdem die Polizei einige konkrete Hinweise erhalten hatte, dass ein 28-Jähriger in seiner Wohung in Aschaffenburg Drogen und weitere Rauschmittel anbaue, erfolgte am Dienstagvormittag der Zugriff. Als die Beamten am Mehrfamilienhaus eintrafen, stieg ihnen bereits im Treppenhaus starker Cannabis-Geruch in die Nase. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellte die Polizei dann zahlreiche abgeerntete Cannabispflanzen und verschiedene Rauschgiftutensilien sicher.

Im anschließend durchsuchten Kellerabteil des 28-Jährigen entdeckte die Polizei dann noch zwei in Betrieb befindliche Indoor-Plantagen, in der sich insgesamt 24 Pflanzen befanden. Bereits am Mittwoch wurde der Mann dem Amtsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl aufgrund unerlaubten Handelns und Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Auch gegen die Lebensgefährtin des 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sie befindet sich mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.

