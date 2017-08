Asylbewerber greifen Polizisten mit Steinen an

Ausschreitungen in Flüchtlingsunterkunft - Auch Kinder beteiligt - vor 58 Minuten

SCHWEINFURT - Am Montag kam es in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Schweinfurt zu massiven Angriffen auf Polizeibeamte. Rund 20 Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

20 bis 40 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Schweinfurt haben Polizisten während eines Routineeinsatzes mit Fahrrädern, Steinen und anderen Gegenständen angegriffen. Unter anderem biss eine 13-Jährige am Montag einen Beamten und verletzte einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Unterkunft mit einem Messer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Elfjähriger warf mit Steinen. Bis zu 20 Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz. Acht Beamte erlitten Bisswunden und Prellungen.

Eine Streife hatte wegen vermutlich gestohlener Fahrradteile in der Unterkunft ermittelt und wollte die Nummer eines Fahrradrahmens prüfen, als sie angegriffen wurde.

Die Beamten nahmen mehrere Bewohner vorläufig fest; sie sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Eine 18-Jährige und ein 15-Jähriger kamen aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Bezirkskrankenhaus und eine Jugendpsychiatrie.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa