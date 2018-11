Asylrecht-Debatte: Merz positioniert sich - nun muss die CDU folgen

Mit seinen Aussagen stellt der 63-Jährige seine Partei vor eine Entscheidung - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Die CDU steht bei der Frage der Merkel-Nachfolge vor einer Richtungsentscheidung: Denn mit Friedrich Merz hat einer der drei aussichtsreichen Kandidaten, die im Dezember für den Parteivorsitz kandidieren, das im Grundgesetze verankerte Individualrecht auf Asyl in Frage gestellt. Grund genug, dem Kandidaten die kalte Schulter zu zeigen, kommentiert NN-Chefredakteur Michael Husarek.

Friedrich Merz hat sich mit seinen Aussagen zum Asylgrundrecht klar positioniert. Foto: Bodo Marks/dpa



Wenn es zu einer gemeinsamen europäischen Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik käme, "müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt", sagte der 63-Jährige in Thüringen.

Damit liegen die Karten offen auf dem Tisch: Hier Merz, der die CDU für Wählerinnen und Wähler aus dem rechten und nationalkonservativen Spektrum attraktiver machen will, gefolgt von Gesundheitsminister Jens Spahn, der abgesehen von der Grundgesetz-Änderung ebenfalls für einen strikteren Kurs in der Migrationsfrage eintritt. Etwa, indem er über den UN-Migrationspakt die Parteitagsdelegierten abstimmen lassen will. Und schließlich die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die tendenziell die Mitte des politischen Spektrums ansprechen will, also dem jetzigen von Angela Merkel geprägten Kurs nahe steht.

Die Union würde nach rechts wandern

Sollte die Mehrheit der Delegierten Merz Position folgen, käme es zu einer neuen Polarisierung im Parteiensystem: Bislang stand vor allem die AfD für eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik, mit einem Merz an der Spitze würde die CDU zum unmittelbaren Mitbewerber in dieser Frage avancieren. Nachdem es auch in der CSU ähnliche Stimme gibt, würde die gesamte Union ein Stück weit nach rechts wandern.

Erstaunlich ist die vor allem Verve, mit der Merz die von den Verfassungsvätern wohl bedachte Formulierung in Frage stellt. Denn das bundesdeutsche Asylrecht, in den 90er Jahren bereits ausgehöhlt, steht aus gutem Grund im Grundgesetz. Der lautet schlicht: die Erfahrungen der Nazi-Diktatur. Es gibt heute, knapp 75 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, keine vernünftige Begründung, daran zu rütteln.

Die CDU, bislang eine zu 100 Prozent staatstragende Partei, wäre gut beraten, einem Bewerber, der dieses für unser Gemeinwesen konstituierende Element streichen möchte, die kalte Schulter zu zeigen.

Michael Husarek Chefredakteur Nürnberger Nachrichten E-Mail