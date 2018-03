Atlantisches Tief: In Franken wird's wieder ungemütlich

NÜRNBERG - Der Schnee ist geschmolzen, die Sonne strahlt und die Pollen fliegen - alles könnte so schön frühlingshaft sein. Und das wird es auch am Sonntag. Doch schon am Montag ändert sich die Wetterlage.

Die Tulpen haben die dünne Schneedecke in Forchheim schon durchbrochen. Zu Beginn der kommenden Woche wird es regnerisch und ungemütlich.



Am Sonntag scheint laut dem Wetterochs sogar überwiegend die Sonne, ein Zwischenhoch bringt Temperaturen von maximal 12 Grad, und es bleibt trocken. Allerdings können sich tagsüber immer wieder Wolken vor die Sonneschieben, prognostiziert der Wetterdienst von nordbayern.de. Nachts ist wieder mit leichtem Frost zu rechnen. Und mit einer sanften Brise, die allerdings warme Luft bringt.

Unser Rat: Das Wochenende sollte man gebührend auskosten. Denn kommende Woche schnellt das Niederschlagsrisiko wieder in die Höhe. Laut wetter.com kommt es am Montag vor allem in den Nachmittagsstunden zu reichlichen Regengüssen, auf Sonnenschein darf man sich dann nicht mehr verlassen. Ähnlich wechselhaft geht es am Dienstag weiter. Dafür bleiben die Temperaturen relativ mild: Bis zu 9 Grad sind tagsüber weiterhin drin. Der atlantische Tiefausläufer könnte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sogar für Sturmböen sorgen, berichtet der Wetterochs.

Dieses trist-graue Regenwetter zieht sich bis zum Donnerstag - und dann hat der Wetterochs leider eine ganz schlechte Nachricht: Die Wettermodelle prophezeien am Gründonnerstag zu 30 % Frost und Schnee. Ob die arktische Kaltluft allerdings so weit in den Süden gelangt, ist noch unklar, erklärt der Wetterexperte aus Franken. Schon am Karfreitag könnte es dann wieder wärmer werden.