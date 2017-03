Attacke bei Auerbach: Täter hinterließen Saw-Maske

AUERBACH/OBERPFALZ - Bislang unbekannte Täter beschädigten am vergangenen Sonntag einen Pkw in Michelfeld bei Auerbach (Oberpfalz). Als der Besitzer des Wagens dies bemerkte und zu seinem Auto eilen wollte, griffen ihn die Männer mit einem Messer an. Am Tatort hinterließen sie einen besonderen Hinweis für die Polizei.

Diese Maske - bekannt aus der Filmreihe Saw - hinterließen die Täter am Tatort. © Polizei Auerbach



Der Angriff ereignete sich am vergangenen Sonntag gegen 20.40 Uhr in Michelfeld bei Auerbach (Oberpfalz). Unbekannte Täter beschädigten in der Hauptstraße einen Pkw. Als der Fahrzeugbesitzer dies bemerkte, wollte er zu seinem Wagen nach draußen eilen. Beim Verlassen der Wohnung griffen ihn jedoch mehrere männliche Täter "sofort und unvermittelt" an, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem das Opfer erhebliche Gegenwehr leistete, ergriffen die jungen Männer überstürzt die Flucht. Am Tatort hinterließen sie ein Messer und eine besondere Maske, die aus den Saw-Filmen bekannt ist.

Neben der Maske ließen die Männer am Tatort auch dieses Messer zurück. © Polizei Auerbach



In der Horror-Thriller-Reihe trägt die Puppe "Billy" diese Maske, während sie den Gefangenen das Spiel des Bösewichts "Jigsaw" erklärt.

Die Polizei in Auerbach bittet nun um Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit im Bereich Michelfeld, bzw. zum Messer und der Maske unter der Telefonnummer 09643/9204-0.

