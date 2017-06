Attacke im Wertstoffhof: Mitarbeiter mit Messer verletzt

Rentner war beim versuchten Diebstahl von Altmetall beobachtet worden - vor 51 Minuten

SULZBACH-ROSENBERG - In einem Wertstoffhof in Sulzbach-Rosenberg wollte ein Rentner am Dienstagmittag Altmetall aus einem Container entnehmen. Als der 68-Jährige bemerkte, dass er dabei beobachtet wurde, eskalierte die Situation.

Der 68-jährige Rentner aus Amberg war gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto zum Wertstoffhof an der Erzhausstraße gekommen. Dort wurde er laut Polizeiangaben von einem 40-jährigen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er versuchte, Gegenstände aus einem Altmetallcontainer zu entnehmen. Der Mitarbeiter nahm sein Handy heraus, machte zunächst ein Foto vom Fahrzeug des Rentners und wollte dann seinen Vorgesetzten anrufen.

Als dies der Ertappte bemerkte, zückte dieser ein Messer mit einer etwa fünf Zentimeter langen Klinge und ging auf den Angestellten des Landkreises los. Der wiederum wich zurück und versuchte den Angriff mit seinen Händen abzuwehren. Hierbei wurde er an der linken Hand getroffen und erlitt zwei Schnitte, die genäht werden mussten.

Der Angreifer verfehlte nur knapp die Schlagader. Das Opfer wäre dann innerhalb von Minuten verblutet. © colourbox.de



Der 68-Jährige nahm dem Mitarbeiter dessen Mobiltelefon weg und fuhr mit dem Auto davon. Als er kurze Zeit später zurückkam, das mitgenommene Handy zurückgab und mit dem Geschädigten reden wollte, war dieser bereits auf dem Weg ins Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg zur ärztlichen Versorgung.

Inzwischen war auch die Polizei alarmiert worden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Rentner kurz vor dessen Wohnung gestellt und festgenommen werden. Der 68-Jährige musste sich wegen einer möglichen Beeinträchtigung durch Medikamente einer Blutentnahme entziehen. Nachdem der Beschuldigte und mehrere Zeugen vernommen worden waren, wurde der Rentner wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Diebstahl von Altmetall.

Der 40-jährige Kreismitarbeiter konnte nach medizinischer Behandlung das Krankenhaus noch am gleichen Tag verlassen.

