Attacke in Aschaffenburg: Täter ist psychisch krank

ASCHAFFENBURG - Die psychische Krankheit des Täters war offenbar Grund für den Messerangriff in Aschaffenburg. Es gebe keine Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund oder eine Beziehungstat, sagte Aschaffenburgs Leitender Oberstaatsanwalt, Burkhard Pöpperl, am Montag.

Deshalb gingen die Ermittler von der Krankheit als Grund für die Attacke aus. Ein Radfahrer hatte am Freitagmorgen in der Innenstadt einem 33 Jahre alten Fußgänger im Vorbeifahren ein Messer in den Rücken gerammt. Polizisten nahmen am Sonntagabend als mutmaßlichen Täter einen 19-Jährigen fest, der wegen einer psychischen Krankheit in Behandlung ist.

Der Mann werde am Montag einem Haftrichter vorgeführt, sagte Pöpperl weiter. Neben Untersuchungshaft komme auch eine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht.

