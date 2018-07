Auch am Nürnberger Airport: Polizei achtet auf Schulschwänzer

NÜRNBERG/MÜNCHEN - Vor Beginn der Sommerferien hat die Polizei an den Flughäfen in Bayern einen etwas anderen Blick auf Passagiere als sonst: In diesen Tagen halten die Beamten auch nach Schulschwänzern Ausschau.

Immer wieder fallen der Polizei am Flughafen Kinder auf, die eigentlich noch im Klassenzimmer sitzen sollten. © Matthias Balk/dpa



Gezielte Kontrollen gibt es an den Airports in München, Nürnberg und Memmingen zwar nicht. Aber die Kollegen achteten immer auch auf Kinder und Jugendliche, die noch bis zum letzten Schultag am Freitag im Klassenzimmer sitzen müssten, sagte ein Polizeisprecher in Nürnberg. Gerade kurz vor Ferienbeginn lassen immer wieder Eltern ihre Kinder die Schule schwänzen, weil die Flüge dann günstiger sind und die Straßen noch nicht so voll.

Bußgeld für Eltern möglich

Vor den Pfingstferien hatte die Polizei an bayerischen Flughäfen rund 20 Familien mit Schulschwänzern erwischt, elf davon am Airport Nürnberg. Wenn den Beamten außerhalb der Ferienzeit ein schulpflichtiges Kind auffällt, das keine Ausnahmegenehmigung hat, informieren sie die Schule oder die zuständige Behörde. Diese entscheidet dann, ob beispielsweise ein Bußgeld gegen die Eltern verhängt wird.

Vor allem wenn ein Kind immer wieder wegen Urlaubs nicht in die Schule geht, sei dies möglich, sagte der Polizeisprecher. Das unerlaubte Fernbleiben vom Unterricht ist in Bayern keine Straftat, aber eine Ordnungswidrigkeit. Die Familien werden nicht am Flughafen festgehalten, sondern können ihre Reise trotzdem antreten.

