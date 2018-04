Auch Bayerns Motorradpolizisten fahren jetzt in Blau

Innenminister Herrmann appelliert in Kulmbach an Sicherheitsbewusstsein - vor 21 Minuten

KULMBACH - Bayerns Polizeibeamte auf dem Motorrad sind künftig in blau statt in grün unterwegs. 450 Polizeibeamte werden umgekleidet - für etwas mehr als eine halbe Million Euro.

Auf der Kulmbacher Motorradsternfahrt wurde das neue Outfit präsentiert. Foto: Nicolas Armer/dpa



Die neuen Anzüge entsprächen den aktuellsten Sicherheitsanforderungen, erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag anlässlich der 18. Motorradsternfahrt nach Kulmbach. Dazu zählten vor allem Protektoren, Reflektoren für eine bessere Sichtbarkeit und ein auffälliges Gelb an Motorradjacke und Helm, sagte Herrmann, der auch Schirmherr der Sternfahrt ist.

Die Motorradsternfahrt in Kulmbach begann am Samstag. Zahlreiche Biker aus ganz Süddeutschland kommen traditionell in die oberfränkische Stadt, um gemeinsam in die Saison zu starten. Laut Herrmann bekommen bis September mehr als 400 Polizeibeamte die neue Motorradausstattung in blau. Die Gesamtkosten betragen rund 530.000 Euro.

"Ankommen statt Umkommen muss die Devise sein"

Der Minister appellierte an die Motorradfahrer wie auch an die anderen Verkehrsteilnehmer, sicherheitsbewusst zu fahren. "Ankommen statt Umkommen muss die Devise sein", sagte er. Mit 123 getöteten Bikern auf Bayerns Straßen war 2017 jeder fünfte getötete Verkehrsteilnehmer ein Motorradfahrer. "Auch wenn wir in den letzten Jahren einen Rückgang der Zahl tödlich verunglückter Motorradfahrer verzeichnen, geben wir uns damit nicht zufrieden", sagte Herrmann.

Im Jahr 2016 waren auf bayerischen Straßen 133 getötete Motorradfahrer zu beklagen, 2015 waren es 140. "Gerade zu riskantes und schnelles Fahren sind Hauptursachen für schwere Unfälle."

dpa, tl