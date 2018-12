Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kitzingen und Schwarzach ist am Donnerstagnachmittag ein 40-jähriger Autofahrer verstorben. Als er überholen wollte, war er frontal in einen Lkw gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der Mann aus dem Landkreis Kitzingen erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. © NEWS5 / DESK