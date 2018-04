Auf Bayerns Straßen sind immer mehr Oldtimer unterwegs

NÜRNBERG - Vom betagten VW Golf bis zum alten Porsche – auf Bayerns Straßen fahren immer mehr Old- und Youngtimer. Auch deshalb, weil viele Menschen angesichts der extrem niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt nicht nur in Betongold, sondern auch in altes Blech investieren.

Die ersten Generationen des VW Golf haben inzwischen mehr als 30 Jahre auf dem Buckel und dürfen deshalb das begehrte H-Kennzeichen führen. Auch bei Oldtimershows, wie hier auf dem Gredinger Altstadtfest, ist das einstige Allerweltsauto immer öfter vertreten. © Archivfoto:Tobias Tschapka



So mancher Vermögensberater aus der Region wird regelmäßig mit seinen Kunden im Autohaus von Fritz Neuser vorstellig, denn eine Investition bei dem langjährigen Händler von italienischen Sportwagen-Klassikern bietet im Regelfall eine Rendite, gegen die keine Aktie und kein Investmentfonds anstinken kann. Der 85-jährige Fachmann deutet auf einen 30 Jahre alten Ferrari, den einst ein Kunde bei Neuser gekauft und eingelagert hat. "Der wird inzwischen zu Preisen von weit über einer Million Euro gehandelt", erzählt der Nürnberger Geschäftsmann - eine Wertsteigerung von rund 300 Prozent seit dem Kauf vor elfeinhalb Jahren.

Begehrt sind mittlerweile aber nicht nur solche sündteuren Boliden, sondern auch einstige "Brot-und-Butter-Autos" wie die ersten VW Golf, die inzwischen ebenfalls das H-Kennzeichen führen dürfen. "Solche Fahrzeuge gehören ebenfalls zum sogenannten kraftfahrzeugtechnischen Kulturgut, dessen Erhalt und Pflege durch Vorteile bei der Versicherung und dem Kfz-Steuersatz gefördert wird", erklärt Matthias Jordan, der Leiter der Tüv-Niederlassung in der Nürnberger Edisonstraße.

Zweistellige Zuwachsraten

Seit Jahren registriert der Tüv Süd zweistellige Zuwachsraten bei den Begutachtungen von Kandidaten für das H-Kennzeichen, das aber nicht jedes Fahrzeug bekommt, das älter als 30 Jahre alt ist. "Wichtig ist ein weitgehender Originalzustand", betont Jordan, extrem verbastelte Autos werden schon mal abgewiesen. "Ein zeitgenössisches Tuning ist jedoch erlaubt", ergänzt der fränkische Kfz-Fachmann. Auch ein Opel Manta mit XXL-Spoiler und Karosserieverbreiterungen kann also ein rollendes Kulturgut sein.

Und diese rollenden Kulturgüter prägen das Straßenbild in Bayern immer mehr: Zum Jahresbeginn waren im Freistaat exakt 88.324 Fahrzeuge mit Historien-Kennzeichen zugelassen. Das sind nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes gut 9000 Fahrzeuge und damit 11,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Liebhaberfahrzeuge mit H-Kennzeichen sind Autos. Fast 79 200 jahrzehntealte Pkw haben bayerische Besitzer straßentauglich gemacht. Bei einem Drittel davon geht es luftig zu, denn gut 28.780 Oldtimer sind Cabrios.

Fast 500.000 Oldtimer in Deutschland

Mit der Tendenz zu mehr Oldtimern im Straßenverkehr folgt Bayern auch dem Deutschlandtrend. Bundesweit wurden im Vergleich zum Vorjahr 10,9 Prozent mehr historische Fahrzeuge zugelassen. Im bundesweiten Vergleich gehören die Bayern mit der Anzahl der H-Kennzeichen zur Spitzengruppe. Nur in Nordrhein-Westfalen gibt es mehr zugelassene Oldtimer (fast 108 000). In ganz Deutschland waren zu Jahresbeginn 477.386 Oldtimer zugelassen. Der Anteil der H-Kennzeichen liegt mit Blick auf die insgesamt 63,7 Millionen zugelassenen Fahrzeuge bei unter einem Prozent

Rund um die Liebe zum alten Blech hat sich in den vergangenen Jahren ein neuer Wirtschaftszweig gebildet. Viele Werkstätten haben sich umorientiert und auf die Reparatur und Wartung von älteren Fahrzeugen spezialisiert, in Fachbetrieben zur Fahrzeugrestaurierung und -aufbereitung sind Karosseriebauer, Sattler und Spezialisten für die Innenraum- und die Lackpflege beschäftigt. "Da ist ein gewaltiges Umsatzpotenzial entstanden", weiß Matthias Jordan.

Bei den Oldtimer-Fans gibt es auch einen Generationswechsel. "Das ist nicht mehr nur die Generation 50+. Viele Menschen zwischen 30 und 40 Jahren können sich nun ihre einstigen Traumautos leisten und kaufen sich zum Beispiel einen Mercedes 190 oder einen alten 5er BMW", erklärt Uwe Wießmath, der seit vielen Jahren den Altmühltal Classic Sprint, die größte Oldtimer-Rallye in der Region, organisiert.

Auch mit schmalerem Geldbeutel könne man dieses Hobby pflegen. "Bei 5000 bis 6000 Euro gehen die Preise für gut erhaltene Klassiker los", weiß Wießmath. Und die Unterhaltskosten für solche Liebhaberstücke halten sich auch in Grenzen: "Die meisten Oldtimer sind ja Zweit- oder gar Drittfahrzeuge und werden weniger als 1000 Kilometer im Jahr gefahren", sagt Matthias Jordan.

André Ammer