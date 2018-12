Auf Beerdigung entwischt: Polizei fasst entflohenen Häftling

44-Jähriger saß eigentlich wegen des Handels mit Drogen im Gefängnis - vor 41 Minuten

WÄCHTERSBACH - Anfang Dezember war ein 44-jähriger Häftling während eines Ausgangs auf einer Beerdigung in Hirschaid bei Bamberg geflohen - die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Nun wurde er in Wächtersbach in Hessen festgenommen, dort hatte er Unterschlupf gefunden.

Am 10. Dezember durfte der Mann wegen einer Beerdigung das Gefängnis kurzzeitig verlassen - doch der 44-Jährige nutzte den Ausgang für seine Flucht. Gegen Mittag verschwand der Mann, die Polizei startete eine Großfahndung. Am Freitag meldete die hessische Polizei dann einen Erfolg: Am 27. Dezember konnte der Gesuchte in einer Wohnung eines Verwandten festgenommen werden. Der 44-Jährige war wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in 18 Fällen verurteilt worden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als