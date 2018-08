Auf Blitze folgt Hitze: Sonntag wird perfekter Badetag

Höchsttemperaturen liegen diesmal nur bei etwa 30 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sonne, Sonne, Sonne, das ist und bleibt die Prognose für die kommenden Tage. Nach den Unwettern am Samstagnachmittag wird es die nächsten Tage aber nicht nur ruhiger - der Sonntag bleibt sogar von den Temperaturen her gemäßigt.

Badehose raus: Am Sonntag ist sogar ein längeres Sonnenbad drin - und zwar ohne gleich einen Hitzschlag zu bekommen. © dpa



Der Samstag brachte neue Höchsttemperaturen und auch Wärmegewitter. Am Nachmittag warnte der DWD von Ansbach über die Metropolregion bis in die Oberpfalz vor unterschiedlich starken Gewittern, teilweise mit heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagelschauern. In Nürnberg waren wegen eines Platzregens mehrere Straßen überschwemmt.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen immerhin ein bisschen, um die 20 Grad meldet Wetter.de für die Morgenstunden. Und auch der darauffolgende Tag wird etwas weniger brütend: Maximal 30 Grad klingen nach den Rekordwerten der vergangenen Tage fast schon erfrischend. Dabei bleibt es weiter sonnig - es können lediglich vereinzelte Gewitter aufziehen. Die trockene Luft sorgt aber dafür, dass es nicht ganz so drückend wird.

Schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen, Hagel und/oder vielen Blitzen möglich

(mehr dazu bei www.wetter.de)

Der Montag wird dann laut Wetterochs wieder ein praller Sommertag: 32 Grad, kein Niederschlag, wolkenloser Himmel. Perfekte Voraussetzungen, um einen Abstecher an den See oder ins Freibad zu machen - wenn man denn Zeit hat.

Vorsichtiger Optimismus ist übrigens für das Ende kommender Woche angebracht: Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert nämlich ab Donnerstag einen "signifikanten Temperaturrückgang". Alle aktuellen Entwicklungen zur Hitze-Periode in Franken finden sich in unserem Live-Ticker.

