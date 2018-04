Auf Brücke überschlagen: Tödlicher Unfall in Schwandorf

Beifahrer wurde schwer verletzt - Das Auto fuhr viel zu schnell - vor 1 Stunde

SCHWANDORF - Ein 25-Jähriger erlag am Dienstagmorgen seinen schweren Verletzungen: Er war am Montag mit seinem Wagen in Schwandorf in den Metallzaun der Adenauerbrücke gefahren und hatte sich gleich mehrmals überschlagen. Der Beifahrer wurde schwer verletzt.

Die Rettungskräfte verglichen die Unfallstelle mit einem Trümmerfeld - die Wrackteile lagen komplett auf der Fahrbahn verteilt. Das Geländer der Brücke wurde auch schwer beschädigt. Foto: NEWS5 / Auer



Bei einem Verkehrsunfall auf der Adenauerbrücke im oberpfälzischen Schwandorf ist ein 25 Jahre alter Fahrer ums Leben gekommen und sein 33-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden.

Der Passat war nach Angaben eines Zeugen ins Schleudern geraten und hatte dann den Metallzaun der Brücke gerammt. Durch die Wucht der Kollision hatte sich das Auto danach gleich mehrmals überschlagen, wie die Polizei nach dem Unfall am Montagabend mitteilte.

Der Fahrer wurde noch mit schwersten Verletzungen in ein Regensburger Klinikum gebracht, wo er am frühen Dienstagmorgen starb. Beiden Männern wurde auf Anforderung der Staatsanwaltschaft Amberg Blut entnommen.

Laut der Feuerwehr Schwandorf war der Passat mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen - die Tachonadel war bei dem Unfall bei 160 km/h stehen geblieben. Dass dies die tatsächliche Geschwindigkeit war, als sich der Vorfall ereignete, hielten die Rettungskräfte nach ersten Erkenntnissen jedoch für nicht wahrscheinlich. Das Auto wurde dabei völlig demoliert.

dpa, mch