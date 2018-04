Auf Felsvorsprung gefangen: Ziege aus Steinbruch gerettet

COLLENBERG - Eine wildlebende Bergziege ist in einem Steinbruch in Unterfranken in Bergnot geraten. Seit Tagen saß das Tier in einer Steilwand fest und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Nun hat die Bergwacht eine aufwändige Rettungsaktion gestartet.

Seit Sonntag saß die Ziege an einem Felsvorsprung bei Collenberg in 40 Metern Höhe fest. Am Mittwoch konnte sie endlich von der regionalen Bergwacht befreit werden. © Florian Bofinger/Bergwacht Miltenberg/dpa



Das wildlebende Tier sei am Mittwoch mit einem Medikament ruhiggestellt und von Bergrettern abgeseilt worden, sagte Florian Bofinger von der Bergwacht Miltenberg in Bayern. Am Nachmittag erholte sich die Ziege von dem Medikament und sollte dann bei einer Veterinärin unterkommen.

Bofinger und seine ehrenamtlichen Kollegen waren seit Sonntag bei Collenberg im Einsatz, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Zunächst scheiterten alle Lock- und Rettungsversuche. Die weiße Hausziege stand in etwa 40 Meter Höhe auf einem gerade einmal fünf Meter langen und 30 Zentimeter breiten Vorsprung. Der Steinbruch liegt in einem Naturschutzgebiet, das nicht betreten werden darf.

