Auf Flucht vor Polizei: Männer springen aus fahrendem Auto

Insassen hatten zuvor Drogen konsumiert - 37-Jähriger festgenommen

FÜRTH - Mit Drogen am Steuer wollte ein 37-Jähriger und sein Beifahrer in Fürth vor der Polizei flüchten. Als die beiden keinen anderen Ausweg mehr sahen, sprangen sie aus dem fahrenden Auto und flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Polizei konnte den Fahrer festnehmen.

Gegen 3.30 Uhr wollte die Streife der Polizei Fürth am Freitag einen Mitsubishi-Fahrer in der Herrnstraße zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer ignorierte jedoch das Signal der Polizisten und gab Gas. Nach wenigen Hundert Meter bremste er seinen Mitsubishi dann jedoch wieder ab und sprang daraufin mit seinem Beifahrer aus dem noch fahrenden Auto. Während der Wagen laut Polizeiangaben zwei geparkte Fahrzeuge rammte und schließlich zum Stillstand kam, flüchteten die beiden Insassen in entgegengesetzte Richtungen. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrers auf und konnten diesen schließlich festnehmen. Dem Beifahrer entkam jedoch unerkannt.

Gegenüber den Polizisten gab der 37-jährige Fahrzeugführer an, zuvor Drogen konsumiert zu haben. In dem Mitsubishi fand die Streife jeweils eine geringe Menge Marihuana sowie einer synthetischen Droge. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen fest und ordneten eine Blutentnahme durch. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Zudem besteht gegen den Festgenommenen der Verdacht, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

jm