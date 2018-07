Auf Regen folgt Sonne: Sommerliches Wochenende steht an

Samstag und Sonntag sollen dann bei Temperaturen um die 26 Grad trocken sein - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Nach heftigen Regenfällen mit Überschwemmungen am Donnerstag startete der Freitag ähnlich ungemütlich. Doch seit den Mittagsstunden trocknen die Pfützen wieder und ein sommerliches Wochenende wartet auf Franken und die Oberpfalz.

Wer frei hat, darf sich auf ein sonniges Wochenende mit lauen Sommerabenden einstellen. © dpa/ Christoph Schmidt



Nach den schweren Unwettern am Donnerstag in Franken gibt es am Freitag erst einmal keine Entwarnung: Der Wetterdienst von nordbayern.de meldet fast den ganzen Tag über Regenschauer. Der Deutsche Wetterdienst gibt rund um Dinkelsbühl und Eichstätt eine Warnung heraus - hier kann es im Laufe des Tages zu Starkregen kommen.

Um Neumarkt herum werden sogar schwere Gewitter erwartet mit Böen von bis zu 60 Stundenkilometern. Das Thermometer klettert auf maximal 24 Grad. Damit war's das aber zunächst mit dem schlechten Wetter, denn zum Wochenende hin übernimmt wieder die Sonne. Wer noch nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß, der kann sich von unseren Wochendtipps inspierieren lassen.

Die Regenwolken verschwinden in der Nacht zum Samstag komplett vom Radar. Der Tag wird durchgehend sonnig, verspricht wetter.de. Bei durchschnittlich 26 Grad kann man den feuchten Vortag dann schnell wieder vergessen. Zumal sich die Sonne auch satte 13,5 Stunden blicken lässt. Bestes Badewetter also am Wochenende!

Einen Überblick über Freibäder und Badeseen in der Region finden Sie in dieser Karte:

Wenn Sie die Karte nicht sehen, klicken Sie einfach hier.

Am Sonntag klingt die Woche genauso sommerlich aus, wie sie am Montag beginnt. Die Werte pendeln sich bei 25 Grad ein. Außerdem bleibt es voraussichtlich regenfrei. Somit gibt es so einiges, was man das Wochenende über in der Region treiben kann.

Der Montag hält die Temperaturen knapp über den 20 Grad - allerdings ist es laut wetter.com den ganzen Tag über bewölkt, zum Abend hin gibt es dann erneut Regen.