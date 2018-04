Auf Sonne folgen Wolken: Der April macht was er will

Niederschläge lassen sich jedoch nur schwer voraussagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für den Rest der Woche hat der April - ganz typisch eben - so allerlei zu bieten. Auf warme und sonnige Stunden folgen gewittrige Regenfälle, auch wenn sich die Wettermodelle hierbei noch etwas uneinig sind. Die Aussichten fürs Wochenende sind dafür umso besser.

Blauer Himmel, Sonne und dunkle Wolken: In den nächsten Tagen hat der April wettertechnisch so einiges zu bieten. © dpa



Der April bleibt weiterhin launisch: Denn nun hat die Zeit des Jahres angefangen, in der laut Wetterochs bereits kleinste Veränderungen in den Bewölkungsverhältnissen große Auswirkungen haben können. Die guten Nachrichten dabei sind: Die Schauer, die am Dienstagabend und nachts über Franken gewandert sind, klingen am Mittwochmorgen ab. Die Sonne lässt sich immer mehr blicken und es bleibt trocken. Bei 19 bis 20 Grad lässt es sich gut im T-Shirt aushalten. Aus wechselnden Richtungen weht ein schwacher Wind.

Am Donnerstag bleibt es nach Informationen des Wetterdienstes von nordbayern.de tagsüber weiter angenehm warm mit zweistelligen Temperaturen im Bereich von 16 bis 22 Grad. Vereinzelt können sich Schauer und Gewitter bilden, in welchem Ausmaße ist jedoch noch unsicher, so der Wetterochs. Wetter.de kündigt hingegen einen nullprozentige Regenwahrscheinlichkeit an. Wir lassen uns also überraschen. Am Abend kühlt es dann ab auf 8 Grad.

Der Freitag verhält sich ebenso ungewiss: Sollte die nach Norden weiterziehende Kaltfront rasch abziehen, bleibt uns der zeitweilige Regen wohl erspart, doch ganz sicher ist sich der Wetterochs nicht. Zur Sicherheit sollte ab dem Nachmittag ein Regenschirm mit dabei sein. Maximal steigen die Temperaturen auf 14 bis 20 Grad. Aus Südwest weht dabei ein schwacher Wind (17 km/h) mit frischen Böen (33 km/h).

Dafür sind die Aussichten für's Wochenende umso besser: Am Samstag und Sonntag ist es heiter bis wolkig bei bis zu 22 Grad. Je nach Wettermodell schwankt die Niederschlagswahrscheinlichkeit nur zwischen Null und 20 Prozent.