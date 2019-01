Auf Sonne folgt Schneeregen: Das Wetter wird wechselhaft

Temperaturen bewegen sich rund um den Gefrierpunkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch am Donnerstag und Freitag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Die Temperaturen pendeln sich zwischen +2 und -5 Grad ein. Besondere Vorsicht an alle Autofahrer: Es herrscht vor allem in der Nacht und am Morgen extreme Glättegefahr!