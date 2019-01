Auf strahlenden Donnerstag folgt ein trüber Freitag

Nach anhaltendem Sonnenschein wird das Wochenende wolkenverhangen - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Was für ein unerwartet sonniger Donnerstag: Schon seit dem Vormittag strahlt die Sonne ausdauernd vom Himmel, tagsüber wurde sie nur vereinzelt von Wolkenfeldern abgehalten. Am Freitag ist es damit allerdings vorbei.

Bilderstrecke zum Thema

Das erste Wochenende des neuen Jahres hält zahlreiche Events unter freiem Himmel bereit. In Veitsbronn steigt das Ice-Swimming. Außerdem finden am Brombachsee Winterspiele und Neujahrsschwimmen statt. In Pottenstein steht das beliebte Lichterfest an. Von Freitag bis Sonntag ruft derweil der Landesbund für Vogelschutz in Bayern zu einer Vogelzählung auf.