Auf Sturm folgt Sonnenschein: Samstag meist heiter

Die Temperaturen erreichen am Sonntag Höchstwerte von 11 Grad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach Sturm "Thomas" ist es am Wochenende ruhiger. Am Samstag scheint immer wieder die Sonne, am Sonntag zieht dann eine Wolkendecke über Franken. Dafür klettern die Temperaturen in den zweistelligen Bereich

Am Samstag kann es sonnig werden, am Sonntag wird es wolkig, aber milder. © Walter Bieri (dpa)



Der Sturm blies bis Freitagmorgen ordentlich über Franken und richtete Schäden in der Region an. Doch nun hat sich die Wetterlage beruhigt.

Am Samstag erwartet uns nur noch schwacher bis mäßiger Wind bei Temperaturen von bis zu 9 Grad, prognostiziert der Wetterochs. Meist ist es dabei wolkig, immer wieder spitzt die Sonne hervor. In der Nacht bleibt es ebenfalls trocken bei Mindestwerten von plus 2 Grad.

Für den Sonntag erwartet der Wetterdienst von nordbayern.de zwar mehr Wolken am fränkischen Himmel, dafür steigt das Thermometer auf bis zu 11 Grad. Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen liegt bei 20 bis 30 Prozent, also den Regenschirm beim Spaziergang sicherheitshalber nicht vergessen.

Grau in grau geht es auch zum Wochenstart weiter. Am Montag erwarten uns zwar wieder Temperaturen im zweistelligen Bereich, doch eine kräftige atlantische Westströmung bringt vor allem in den Abendstunden auch wieder Regen mit, so der Wetterochs überstimmend mit anderen Wettermodellen.

Auch die Aussichten für die nächsten Tage machen wenig Hoffnung auf Sonnenstrahlen. Dienstag und Mittwoch besteht erneut die Gefahr von Sturmöen.

