Am Abend des Karfreitag waren offenbar zwei 34-jährige Männer im Schwabach Norden in einen heftigen Streit geraten: Dabei stach einer der beiden den anderen in der Franz-Xaver-Schuster-Straße nieder. Kurz nach der Tat konnten Polizisten den Tatverdächtigen festnehmen, er wird nun zu dem Geschehen verhört.