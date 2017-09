"Auffälligkeiten": Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen geschlossen

Von der Polizei zeitweise geschlossen - vor 35 Minuten

MÜNCHEN - Die Kontrollen am Münchner Flughafen sind am Mittwochmorgen für etwa eine halbe Stunde geschlossen worden. Bislang gab die Polizei nicht bekannt, was die Gründe dafür waren.

Mitten im morgendlichen Abflugverkehr ist am Mittwoch eine Sicherheitskontrolle am Münchner Flughafen vorübergehend geschlossen worden. Es seien Auffälligkeiten festgestellt worden, die überprüft werden mussten, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Um was es sich bei den Auffälligkeiten handelte, sagte sie auch auf Nachfrage aber nicht. Nach etwa einer halben Stunde machten sich die Kontrolleure wieder an die Arbeit.

Marco Krefting/dpa