Aufs Korn genommen: Die Sprüche aus Veitshöchheim

Kuhn, Tissot und Altneihauser Feierwehrkapell'n teilen ordentlich aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - So mancher Politiker reist sicher mit einem mulmigen Gefühl in Veitshöchheim an - die Büttenreden und Sketche auf der fränkischen Fastnacht können schon auch mal ziemlich bissig sein. Auch in diesem Jahr waren die Politiker die Zielscheibe der Witze - dem Publikum hat es gefallen.

