Augen geschwollen: Tierhasser greift Hund mit Pfefferspray an

Orientierungslos folgte das Tier den Rufen seiner Besitzerin - vor 1 Stunde

SULZBACH-ROSENBERG - Der Hund einer 25-jährigen Frau wurde am späten Dienstagnachmittag in einem umzäunten Garten von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Die Besitzerin brachte das Tier daraufhin direkt zum Tierarzt.

Gegen 17.30 Uhr wurde die junge Frau auf ihren Mischlingshund Rambo aufmerksam, weil dieser im hauseigenen Garten laut aufjaulte. Als sie nach ihm sah, kam das Tier völlig orientierungslos angelaufen und prallte gegen eine Hauswand. Mit zugeschwollenen Augen verkroch sich der Hund unter einer Decke.

Ohne zu zögern fuhr sie mit dem Mischling zum Tierarzt und erhielt dort die Auskunft, dass die Ursache seines Verhaltens an einem Tierabwehr- oder Pfefferspray liegt. Nach derzeitigen Ermittlungen hat am Dienstag ein Unbekannter den Mischlingshund Rambo, der aus einer Tötungsstation in Rumänien stammt und seit fünf Jahren friedlich in Sulzbach-Rosenberg wohnt, offensichtlich ohne Grund mit Pfefferspray in die Augen gesprüht und somit dem Tier Leid zugefügt.