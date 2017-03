Augen zu und durch! Erst Freitag wird's wieder sonnig

Starker bis stürmischer Wind und Regen erwarten uns am Donnerstag - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Die Kaltfront, die Franken am Dienstag erreicht hat, nistet sich vorübergehend bei uns ein. Der Rest der Woche wird regnerisch und zudem ziemlich stürmisch.

Keine allzu schönen Aussichten: Erst am Freitag zeigt sich die Sonne wieder. © Karl-Josef Hildenbrand (dpa)



Für Donnerstag prophezeit der Wetterochs uns Dauerregen. Nur einige "Zwischenaufheiterungen" sind drin, so der Experte. Die Temperaturen liegen bei um die 7 Grad. Wie schon am Mittwoch weht auch am Donnerstag ein starker bis stürmischer Wind.

Freuen können wir uns derweil schon auf den Freitag. Das Thermometer knackt an diesem Tag endlich einmal wieder die 10-Grad-Marke. Bis zu 12 Grad sind drin, und auch die Sonne soll sich wieder blicken lassen. Auch am Samstag ist mit milden Temperaturen zu rechnen. 14 Grad sind möglich.

Aber man sollte sich bloß nicht an die sonnige Wetterlage gewöhnen, denn bereits am Sonntag geht's laut dem Wetterdienst von nordbayern.de wieder bergab: Gegen Abend soll wieder Regen fallen, die Temperaturen sinken wieder auf 7 bis 12 Grad.