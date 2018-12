Aus der Traum von der weißen Weihnachten: 24. wird nass

Vielmehr warten Hochwasserwarnungen für manche Teile der Region - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Winterfans bekommen leider kein Weihnachtswunder geschenkt. Denn Schnee ist noch immer nicht in Sicht. Vielmehr Nebel und Regen. Am 24. ist mit nassem Niederschlag zu rechnen: Vor allem der Vormittag fällt ins Wasser, vielleicht bleibt immerhin der Heilig Abend verschont. Sogar Hochwasser droht in manchen Teilen der Region.