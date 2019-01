Aus fahrendem Auto gesprungen: Polizei fasst Einbrecher

Mann durch Zufall nach Wohnungseinbruch im Nürnberger Land gefasst - vor 1 Stunde

LAUF/GATTENDORF - Es begann mit einem Verkehrsverstoß auf der Autobahn, mündete in einer Verfolgungsjagd und endete überraschend in der Aufklärung eines schadensträchtigen Wohnungseinbruches: Polizisten haben am Donnerstagabend auf der A93 nahe Hof einen Einbrecher festgenommen, der kurz zuvor über hundert Kilometer südlich in ein Wohnhaus eingestiegen war.

Der Verdächtige war am Donnerstagnachmittag mit einem Opel und zwei Mitfahrern auf der A93 Richtung Norden unterwegs. Auf dem Parkplatz Bärenholz in der Nähe von Gattendorf bei Hof wollte die Polizei das Auto anhalten, die Beamten vermuteten eine "Verkehrsstraftat", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Doch zu der Kontrolle kam es nicht: Noch bevor das Auto zum Stehen kam, sprangen die drei Insassen aus dem rollenden Wagen und flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Fahndung per Polizeihubschrauber

Die anschließende Fahndung rund um den Parkplatz und die Grenzen zu Thüringen und Sachsen mit zahlreichen Beamten und einem Polizeihubschrauber zog sich über Stunden hin. Am späten Abend gaben andere Autofahrer schließlich einen entscheidenden Hinweis: Sie meldeten der Polizei eine Person, die zu Fuß auf dem Seitenstreifen der A72 kurz nach der Anschlussstelle Hof-Töpen in Richtung Westen unterwegs war. Kurz darauf nahmen die Beamten dort einen der geflüchteten Tatverdächtigen fest.

Was die Polizisten bei der Durchsuchung des Mannes fanden, hatte es in sich: Der Mann hatte nicht nur gefälschte Papiere dabei - es stellte sich auch heraus, dass gegen den 28-Jährigen unter seinem richtigen Namen ein Haftbefehl wegen Einschleusens von Ausländern besteht.

Und nicht nur das: Verkehrspolizisten fanden in dem Opel, mit dem er zuvor auf der A93 unterwegs gewesen war, diverse Schmuckstücke und Wertsachen, die offenbar von einem Wohnungseinbruch im Nürnberger Land stammen. Dort waren am Donnerstagvormittag aus einem Einfamilienhaus Wertsachen in Höhe von mehreren tausend Euro verschwunden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun, inwieweit der Beschuldigte und mögliche Mittäter noch für weitere Straftaten verantwortlich sind. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat gegen den 28-Jährigen Haftantrag wegen Wohnungseinbruchdiebstahls gestellt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru