Aus MX-5 geschleudert: 55-Jähriger stirbt bei Unfall

MARKTLEUGAST - Am Samstagnachmittag fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Cabrio auf einer Verbindungsstraße in Richtung Hohenberg im Landkreis Kulmbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über den Wagen: Der Mazda überschlug sich mehrmals und landete kopfüber in einem angrenzenden Feld.

Am Samstagnachmittag starb ein 55-jähriger Autofahrer bei einem Unfall im Landkreis Kulmbach. Foto: News5



Gegen 16.45 Uhr war der 55-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Obersauerhof und Hohenberg im oberfränkischen Marktleugast unterwegs. Noch ist laut Polizei unklar, weshalb der Mann mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abkam. Der Mazda geriet nach rechts in die Böschung und überschlug sich mehrfach. Völlig demoliert blieb das Auto in einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 55-jährigen Mannes feststellen. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger, um den Unfallhergang zu klären. Der Mazda MX-5 hat laut Polizei nur noch Schrottwert.

