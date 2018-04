Ausbau beginnt: Sechs Spuren für die A73 bei Nürnberg

Verkehrsminister Scheuer und Aigner beim Spatenstich - Ab 2021 weniger Staus - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Jetzt geht's los an der A73 südlich von Nürnberg: Die Autobahn wird zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Ausfahrt Nürnberg-Hafen-Ost auf sechs Fahrstreifen verbreitert. Ab 2021 soll es dann deutlich weniger Staus auf dem notorisch verstopften Abschnitt geben.

Spatenstich zum sechsstreifigen A73-Ausbau zwischen Nürnberg Hafen-Ost und dem AK Nürnberg-Süd mit Marcus König, Reinhard Pirner, Ilse Aigner, Andreas Scheuer, Karl Freller (von links). Foto: Stefan Hippel



"Das wird ein kräftiges Infrastruktur-Upgrade für Nürnberg, ein dringend benötigtes Projekt", betonte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der bei der Gelegenheit ebenso seinen ersten Spatenstich im neuen Amt bewältigen durfte wie die neue bayerische Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU).

Schon heute sind auf der Strecke bis zu 90.000 Fahrzeuge unterwegs, zehn Prozent mehr als im Jahr 2005. Im Jahr 2030 erwartet man, dass hier etwa 97.000 Fahrzeuge pro Tag durchrollen. Der Ausbau drängt also, um einen Verkehrskollaps zu vermeiden.

Wer öfter an der A73 südlich von Nürnberg vorbeifährt, hat es schon längst bemerkt: Schon im vergangenen Jahr wurden auf dem 6,1 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd (der Schnittpunkt von A73 und A6) und der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Ost Bäume gerodet, um Platz zu schaffen für künftig sechs statt vier Fahrbahnen.

79 Millionen Euro soll der Ausbau kosten. Glück hat man diesmal, dass man keine neue Brücken in dem Abschnitt bauen muss. Die bestehenden Überführungen lassen der Autobahn alle Platz für sechs Fahrstreifen.

Offenporiger Asphalt soll Lärm schlucken

Viel tun wird sich trotzdem, bis der Bau im Jahr 2021 komplett abgeschlossen ist. In diesem Jahr wird schon die Fahrbahn in Richtung Fürth verbreitert, damit dort während des eigentlichen Baus genug Platz für zwei Fahrstreifen in jede Richtung bleibt. Im Jahr 2019 folgt dann der eigentliche Ausbau in Richtung Feucht, 2020 dann die Erweiterung in Richtung Fürth. 2021 gibt es dann noch Arbeiten am Lärmschutz. Außerdem wird auf 2,7 Kilometern Länge lärmschluckender, offenporiger Asphalt aufgetragen, um die Nürnberger Stadtteile Gartenstadt und Falkenheim vor Lärm zu schützen.

Nach Ansicht der Autobahndirektion wird es für die Anwohner trotz der breiteren Autobahn künftig deutlich ruhiger. Diese sehen das aber etwas anders. Sie freuen sich zwar, dass bisherige Lücken im Schallschutz geschlossen werden, insbesondere um die Anschlussstelle Nürnberg-Königshof. Zugleich fordern sie aber auch einen Schallschutz bei der Ausfahrt Nürnberg-Zollhaus, wo die Kornburger Straße als Trichter den Schall weit in die Wohngebiete vordringen lässt.

Die Anwohner können noch Hoffnung haben: Verkehrsminister Andreas Scheuer versprach ihnen beim Spatenstich, dass man noch einmal genau überprüfen werde, ob ein zusätzlicher Schallschutz möglich sei.

Martin Müller Redaktion Metropolregion Nürnberg und Bayern E-Mail