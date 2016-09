Ausgebüxt: Seelöwe spaziert durch Coburger Innenstadt

COBURG - Ein Reh auf der Fahrbahn kommt schon mal häufiger vor, ein Seelöwe hingegen eher selten - trotzdem kam es für mehrere Autofahrer zur Begegnung mit "Charly". Denn das Tier watschelte am Montagmorgen genüsslich an den Autos vorbei in Richtung Goethestraße.

Stopp Polizeikontrolle! - Mitten in der Coburger Innenstadt war am frühen Montagmorgen ein Seelöwe unterwegs. © Polizeiinspektion Coburg



Der männliche Seelöwe "Charly" ist am Montag in den frühen Morgenstunden aus seinem Gehege ausgerissen. Gemeinsam mit drei weiteren Seelöwen gehört Charly einem zur Zeit in Coburg gastierenden Zirkus an.

Laut dem Zirkus-Pfleger ist der männliche Seelöwe ein echter Frühaufsteher. Nach seiner morgendlichen routinemäßigen Schwimmeinlage im Wasserbassin wartet das Tier normalerweise als Erster auf die Fischfütterung. Doch an diesem Tag hatte Charly wohl andere Pläne: Noch vor dem Frühstück konnte er unbemerkt aus dem eigentlich umzäunten Gehege entwischen.

Anschließend begab er sich auf Erkundungstour in Richtung Goethestraße. An der Angerkreuzung wurden Passanten auf den ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer aufmerksam und verständigten die Coburger Polizei. Mit Hilfe von Charlys Tierpfleger konnte der Seelöwe schnell eingefangen und wieder zurück in seine gewohnte Behausung gebracht werden - noch bevor es zu irgendwelche Verkehrsbeeinträchtigungen kommen konnte.

