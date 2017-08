Außer Kontrolle: Betrunken und splitternackt auf Bierbank

Polzei Kelheim wird zu bizarrem Einsatz gerufen - vor 42 Minuten

KELHEIM - Als die Polizei am Samstagmorgen wegen einem lärmenden Betrunkenen in den Hof einer Gaststätte gerufen wird, bietet sich ihr ein bizarrer Anblick: Der alkoholisierte Randalierer ist splitterfasernackt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.25 Uhr wurde die Polizei in Kelheim über einen lärmenden Betrunkenen verständigt, der sich im Hof einer Gaststätte aufhalten sollte.

Doch im Gegensatz zu herkömmlichen Vorfällen, bot sich an jenem Samstagmorgen ein mehr als ungewöhnlicher Anblick:

Als die Polizei im entsprechenden Ortsteil von Kehlheim ankam, stellte sich heraus, dass der gemeldete 37-jährige Mann aus dem Nachbarlandkreis nicht nur erheblich alkoholisiert, sondern auch splitterfasernackt war. Beim Eintreffen der Polizei saß der nackte Betrunkene gerade neben einer Bierbank im Hof einer Gaststätte und schlief.

Der Mann wurde anschließend geweckt und zog dann seine Hose, die in der Zwischenzeit gefunden wurde, wieder an. Auf Nachfrage der Polizei wusste der Betrunkene selbst nicht, wie er in die Gaststätte gekommen war. Den Heimweg legte der 37-Jährige schließlich mit dem Taxi zurück.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.