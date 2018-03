Auswertung falsch: Netzagentur kritisiert Internet-Studie

NÜRNBERG - Coburg und Schwabach weit vorne, Nürnberg und Fürth abgeschlagen? Am Mittwoch veröffentlichte ein Verbraucherportal ein Ranking, das zeigen soll, wie schnell das Netz in welcher Stadt ist. Die überraschenden Ergebnisse wurden heiß diskutiert. Jetzt stellt sich heraus: Die Auswertung ist falsch.

Kaum Empfang? Das Verbraucherportal testberichte.de veröffentlichte eine Auswertung, die zeigen soll, wo das Netz wie schnell ist. Die Bundesnetzagentur hält die Daten für nicht geeignet. © Hauke-Christian Dittrich/dpa



Zahlreichen Medien hatten über die Auswertung des Verbraucherportals testberichte.de berichtet, auch nordbayern.de. Die Ergebnisse der Veröffentlichung waren überraschend: So landeten viele Großstädte eher auf den hinteren Plätzen, Kleinstädte in ländlicheren Regionen dagegen erreichten bei der Internetgeschwindigkeit oft Spitzenwerte. Auf Nachfrage bei der Bundesnetzagentur stellte sich aber heraus: Die Auswertung ist schlichtweg falsch.

Das Portal testberichte.de hat für die Veröffentlichung Daten der Website breitbandmessung.de, die von der Bundesnetzagentur betrieben wird, analysiert. "Diese Daten sind aber nicht geeignet, um Aussagen über den Versorgungsgrad von Regionen zu machen", stellte Michael Reifenberg, Pressesprecher der Behörde, auf Nachfrage klar. "Aus den Werten lassen sich keine statistisch relevanten Angaben treffen."

Daten nicht geeignet

Im Detail: Auf der Website der Bundesnetzagentur können User testen, ob die Geschwindigkeit ihres Internetzugangs mit dem übereinstimmt, was ihnen ihr Anbieter vertraglich zugesichert hat. Mithilfe von breitbandmessung.de erfahren einzelne Personen also, wie schnell ihr Internet wirklich ist.

testberichte.de hat die dort gesammelten Daten verwendet, um Aussagen darüber zu treffen, wie schnell oder langsam das Netz in allen kreisfreien Städten Deutschlands ist - was nach Angaben der Behörde schlichtweg nicht möglich ist: "Die Daten sagen überhaupt nichts über die Verfügbarkeit in einzelnen Regionen aus", so Reifenberg. "Wir haben das gegenüber dem Portal testberichte.de deutlich gemacht. Gegen die Veröffentlichung können wir aber nichts unternehmen." Wer wissen wolle, wie gut das Netz in welcher Region sei, solle den Breitbandatlas auf der Website des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zu Rate ziehen, erklärt Reifenberg.

testberichte.de nahm zu den Vorwürfen wie folgt Stellung: "Die Daten in unserer Tabelle sind korrekt. Die Bundesnetzagentur bestreitet nicht die Richtigkeit der Daten". Weiter heißt es: "Wie die Bundesnetzagentur sind wir der Auffassung, dass die Versorgungssituation nur einer von mehreren Faktoren ist, die sich auf die tatsächlich genutzten Datenraten auswirken. Wir sind darüber hinaus der Meinung, dass die tatsächlich gemessenen Datenraten auf Breitbandmessung.de einen interessanten Einblick in die Situation der Internetnutzung vor Ort bieten."

