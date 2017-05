Auto-Aufbrüche in Mittelfranken häufen sich

Navigationsgeräte im Visier - vor allem BMW, VW und Mercedes betroffen - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - In den vergangenen Tagen kam es in Mittelfranken vermehrt zu Aufbrüchen von hochpreisigeren Autos. Nach den erst jüngst berichteten Fällen im Landkreis Fürth schlugen die Diebe mitunter auch im Landkreis Erlangen-Höchstadt zu.

Das Polizeipräsidium registrierte bisher 18 Pkw-Aufbrüche. Davon fünf in der Nacht zum Samstag in Langenzenn, fünf von Sonntag auf Montag in Eckental, Ortsteil Eckenhaid, und acht in Höchstadt an der Aisch, die erst heute Morgen bekannt wurden.

Die noch unbekannten Täter gingen hauptsächlich neuere Modelle der Marke BMW, aber auch Mercedes und Volkswagen an. Im Fokus hatten die Diebe insbesondere die fest verbauten Navigationssysteme der Wagen, vereinzelt stahlen sie aber auch die Lenkräder samt Airbags.

Die Fälle haben gemein, dass die aufgebrochenen Fahrzeuge überwiegend an öffentlich zugänglichen Straßen und in den jeweiligen Gemeinden nicht weit voneinander entfernt standen. Außerdem schlugen die Täter zumeist eine Seitenscheibe (Dreiecksfenster) ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Dabei richteten sie große Sachschäden an, die sich zusammen mit den geklauten Gegenständen nach ersten Schätzungen der Polizei auf weit über 50.000 Euro belaufen.

Die Ermittler der zuständigen Kriminalpolizeiinspektionen in Fürth und Erlangen stehen in engem Austausch. Nun wird geprüft, ob oder inwieweit die Taten miteinander in Zusammenhang stehen. Hierzu werden alle Fahrzeuge kriminaltechnisch auf Spuren untersucht.

Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, möge sich bitte beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefon 0911 2112-3333, und in dringenden Fällen über den Notruf 110 melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.