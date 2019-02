Auto fährt in Unfallstelle: Lkw-Fahrer stirbt auf A73

Polizist rettete sich mit einem Sprung zur Seite - vor 16 Minuten

UNTERSIEMAU - Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A73 im Landkreis Coburg zu einem tödlichen Auffahrunfall mit einem Polizeiwagen. Dabei wurde ein Lkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er von den Helfern nicht mehr gerettet werden konnte.

Zwischen den Anschlussstellen Untersiemau und Ebersdorf streifte ein VW gegen 14.40 Uhr seitlich einen Lastwagen. Alle Personen blieben unverletzt, die Polizei war wenige Minuten später vor Ort und nahm den Unfall auf dem Seitenstreifen auf.

Infolge dieser Unfallaufnahme kam es dann zu einer weiteren Kollision, die tödlich endete. Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 33-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte gegen die Schutzplanke und kollidierte anschließend mit dem Streifenwagen auf dem Seitenstreifen.

Bilderstrecke zum Thema

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A73 bei Coburg zu einer Unfallserie mit tödlichem Ausgang. Zuerst kollidierte ein Pkw mit einem Lastwagen. Während der Unfallaufnahme fuhr dann ein Audi in die Absicherung auf dem Seitenstreifen. Dabei wurde der Lkw-Fahrer des ersten Unfalls tödlich verletzt. Eine Frau kam mit schweren, ein Polizist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.