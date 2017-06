Auto fliegt fast 30 Meter: Drei Schwerverletzte bei Hof

HOF - Am Freitagabend kam ein 43-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem Wagen von einer Bundesstraße bei Hof ab, sein Wagen flog fast 30 Meter weit über die Leitplanke und stürzte anschließend etwa fünf Meter den Hang hinunter. Schwer verletzt überlebten er uns seine beiden Mitfahrer den Unfall.

Bei dem schweren Unfall am Freitagnacht wurden zwei Männer und eine Frau schwer verletzt. Laut Polizei stand der Fahrer möglicherweise unter Drogeneinfluss. © NEWS5 / Fricke



Der 43-jährige Mann aus dem Landkreis Görlitz fuhr am Freitag gegen 23.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße von Hof kommend in Richtung Rehau. Mit ihm im Auto saßen ein Mann und eine Frau, beide 32 Jahre alt. An der Ausfahrt Moschendorf wollte er nach rechts abfahren, doch das Manöver ging völlig schief: Beim Überqueren der Auffahrt hob der Wagen ab und schanzte über die Leitplanke, ohne diese überhaupt zu berühren. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell fuhr und deshalb nach links in den Grünstreifen kam.

Rund 28 Meter weiter stürzte der Skoda rund fünf Meter tief in eine Wiese und blieb dort auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt: Die beiden Mitfahrer zogen sich Bein-, Thorax- und Rückenverletzungen zu, ein Rettungshubschrauber flog die beiden in ein Krankenhaus. Auch der 43-jährige Fahrer klagte über starke Schmerzen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, denn laut Polizei gab es Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Hof und Oberkotzau mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und leuchteten die Unfallstelle aus. Die Auf- und Abfahrt Moschendorf war bis Samstag, 3.30 Uhr, gesperrt.

