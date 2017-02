Auto schlägt in Hauswand ein: 40-Jährige schwer verletzt

OBERDOLLING - Eine Frau hat am Sonntagabend bei Oberdolling im Landkreis Eichstätt die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen schleuderte über 150 Meter weit und schlug in einer Hauswand und einem Brückengeländer ein. Die 40-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Frau war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Audi A4 innerorts unterwegs. Laut Polizei kam sie erst nach rechts aufs Bankett und verriss daraufhin das Steuer, wobei sie offenbar vollständig die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Der Wagen schleuderte mehrfach hin und her und schlug dabei erst in einer Hauswand und anschließend in ein Brückengeländer ein. Der Audi schleuderte laut Polizei über 150 Meter weit und blieb letztlich völlig zerstört liegen.

Die 40-Jährige musste von der Feuerwehr und dem Wagen herausgeschnitten werden und erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Klinikum Ingolstadt.

