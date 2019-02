Auto stürzt in die Donau: Retter reanimieren Fahrer

REGENSBURG - In der Innenstadt von Regensburg ist ein Auto in die Donau gestürzt. Retter bargen den Fahrer aus dem Wagen und reanimierten ihn, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Auch die Wasserwacht war an dem Einsatz beteiligt. Foto: News5/Auer



Weitere Personen hätten sich nicht in dem Auto befunden. Das Fahrzeug geriet den Erkenntnissen der Polizei um die Mittagszeit nahe der Steinernen Brücke in die Donau, danach wurde es zur Eisernen Brücke abgetrieben.

Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar - es gebe "kein Verschulden oder eine Beteiligung Dritter", heißt es in einer Pressemitteilung. "Nach den ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug bewusst in das Gewässer gesteuert worden sein." Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über versuchte Selbsttötungen, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

