Auto übersehen: Vier Verletzte bei Unfall in Hof

Renault-Fahrerin übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug - vor 40 Minuten

HOF - Bei einem Unfall in Hof sind am Mittwochabend vier Frauen verletzt worden. Eine Fahrerin passte am Mittwochabend beim Abbiegen nicht auf und übersah ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Alle Beteiligten wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 21.30 Uhr bog die Fahrerin eines Renault aus der Lessingstraße nach links in Richtung Schützenweg ab, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Opel, in dem drei Personen saßen. Einen Zusammenprall konnte die Frau nicht mehr verhindern.

Die vier Frauen erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden, der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

dpa/ama