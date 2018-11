Autodiebstahl: Minderjährige versenken Diebesgut im See

Jugendliche waren ohne Führerschein unterwegs - vor 1 Stunde

WEIDEN/ BODENWÖHR - In der Oberpfalz haben vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Autos gestohlen mit der Intention diese im Hammersee zu versenken.

Gegen 1.00 Uhr nachts entwendeten vier Jugendliche ein Fahrzeug aus einem Autohaus in Weiden, nachdem sie sich dort gewaltsam Zutritt verschafft hatten. In der selben Ortschaft betankten sie den Wagen, fuhren dann jedoch ohne zu zahlen weiter.

Die Spritztour mit dem entwendeten Fahrzeug führte nach Bodenwöhr, wo ein weiterer Einbruch in einem Autohaus folgte. Das Quartett entwendete hier einen roten Kleinwagen und betankten ihn erneut ohne zu bezahlen.

Daraufhin versuchten die vier Jungen aus unbekanntem Grund sich des ersten Autos zu entledigen und versenkten dieses im nahegelegenen Hammersee. Der Wagen blieb jedoch an der Uferböschung hängen, sodass nur ein Teil des Fahrzeugs in das Wasser reichte und schnell gefunden werden konnte.

Die Täter waren der Polizei bereits bekannt

Nachdem verschiedene Polizeidienststellen in die Fälle eingebunden waren, ist einer der Tatverdächtigen – bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt - auf der Videoaufzeichnung einer Tankstelle von einem Beamten erkannt worden.

Der junge Mann und die weiteren Tatverdächtigen sind noch am selben Tag in Weiden angetroffen worden. Auch der rote Kleinwagen, den die Jungen – allesamt ohne Fahrerlaubnis – in Bodenwöhr entwendeten, wurde in der Nähe aufgefunden. Nach den polizeilichen Maßnahmen sind die Jugendlichen den Erziehungsbeauftragten übergeben worden.

Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt nun zum genauen Verlauf der Straftaten in der Nacht. Alle vier Jungen sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die etwaige Beteiligung eines fünften Täters ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

mt