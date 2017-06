Autofahrer kracht nahe der Polizei in Schaufenster

Neben dem Wagen wurde auch das Geschäft beschädigt - vor 50 Minuten

SULZBACH-ROSENBERG - Nur wenige Meter von der Polizeiinspektion entfernt, krachte in Sulzbach-Rosenberg am Sonntagnachmittag ein Autofahrer in das Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses.

Das Auto krachte in Sulzbach-Rosenberg in das Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses. © Polizei



Das Auto krachte in Sulzbach-Rosenberg in das Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses. Foto: Polizei



Gegen 14.30 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bergstraße in Richtung Kugelplatz unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Klostergasse kam der Fahrer aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und krachte in das Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses. Hierbei wurde nicht nur der Wagen entsprechend beschädigt, sondern auch die Glasscheibe des Geschäfts ging zu Bruch und musste durch die Feuerwehr Sulzbach mit einer Verschalung gesichert werden.

Das Auto krachte in Sulzbach-Rosenberg in das Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses. © Polizei



Das Auto krachte in Sulzbach-Rosenberg in das Schaufenster eines ehemaligen Möbelhauses. Foto: Polizei



Der Fahrer, der weder unter Drogen- noch Alkoholeinfluss stand, blieb unverletzt. Der total beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird am Golf auf 2000 Euro und am ehemaligen Möbelhaus auf 1500 Euro geschätzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.