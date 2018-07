In der Oberpfalz hat sich am Freitag ein kurioser Unfall ereignet. Kurz vor Mitternacht wich eine 18-Jährige mit ihrem BMW einem Reh aus - anschließend kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto landete in der Großen Laber, einem Fluss, der parallel zur Straße verläuft. Die Fahranfängerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt. Das Auto wurde mittels eines Krans aus dem Wasser gehoben. © NEWS5 / Auer